В «Крокус» планируют начать строительство нового торгового объекта в 2017 году и завершить за три года.

«Крокус Групп», девятый по величине собственник торговых центров в России, планирует построить новый молл под брендом Vegas в Москве. Как сообщают РИА Новости, комплекс разместится на Киевском шоссе.

По словам президента «Крокус Групп» Араза Агаларова, инвестиции в проект четвертого торгово-развлекательного центра Vegas составят около 15 млрд рублей. Площадка под строительство молла находится в собственности девелопера. В настоящее время проект торгового центра находится на стадии проектирования.

В «Крокус» планируют начать строительство нового торгового объекта в 2017 году и завершить за три года. Компания планирует построить молл на собственные средства, или привлечь кредитование на финальной стадии строительства.

В настоящее время «Крокус» завершает строительство третьего торгового центра под брендом Vegas. Открытие молла площадью 286 871 кв.м на 55-м км МКАД в районе Кунцево запланировано на третий квартал 2017 года.