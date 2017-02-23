Гражданина Республики Азербайджан Ниязи Мамедова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины вынес Новгородский районный суд.

Установлено, что 25 марта 2016 года в Чудовском районе госинспектор автотранспортного и автодорожного отдела Управления ГАДН составил протокол о задержании автомобиля «DAF», который без разрешения ввёз груз на территорию РФ. Через несколько дней по просьбе своего знакомого — водителя задержанного автомобиля, который хотел избежать штрафа, Мамедов передал руководству автотранспортного и автодорожного отдела взятку в размере 80 тысяч рублей.

Начальник отдела сообщил о данном факте в Управление ФСБ России. После этого иностранец был задержан.

Как сообщили «Новгород.ру» в прокуратуре области, подсудимый признал вину в совершённом преступлении. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении водителя большегруза по факту дачи взятки в настоящее время расследуется сотрудниками областного следственного управления СКР.