Железнодорожный мост в Баку на ул. М. Мехтизаде (рядом с Больницей нефтяников, в направления ул. 28 Мая) был поврежден в результате ДТП и находится в аварийном состоянии, сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью ОАО «Азеравтойол».

ДТП произошло в понедельник вечером с участием бетономешалки, которая, не соблюдая требования дорожных знаков, двигалась на большой скорости по ул. М.Мехтизаде в сторону города.

Поврежденные пролеты моста были демонтированы и движение поездов на мосту временно приостановлено.

Проводятся работы по восстановлению моста.

Протяженность моста 30,6 метра, длина каждого из двух пролетов – 8,54 метра.

Мост был построен в 1935 году, в последний раз он ремонтировался в 1978 году.