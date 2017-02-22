Во Франции за €100 тыс. продана самая дорога в мире бутылка рома, которая была создана при сотрудничестве французского ромового дома Clément и ювелирного дома Филиппа Турнера, передает Газета.ру со ссылкой на Liberation.

Покупателем бутылки рома из хрусталя марки Баккара, которая украшена 18-каратным золотом, а также четырьмя каратами бриллиантов, стал итальянец, чье имя не сообщается.

Отмечается, что в бутылке содержится ром Clément 1966 года, который никогда до этого не продавался. Всего в мире существует около 40 бутылок такого рома.