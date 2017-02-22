Глава МИД РФ Сергей Лавров наградил своего коллегу из Армении Эдварда Налбандяна Орденом Дружбы.

В свою очередь Налбандян наградил ряд сотрудников министерства иностранных дел РФ медалями МИД Армении. Медаль почета первой степени вручили заместителю министра иностранных дел РФ Василию Небензе, медали почета второй степени получили директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов, директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский.

«Хочу ещё раз поздравить Эдварда Агвановича с государственной наградой Российской Федерации и поблагодарить от имени моих коллег за ту оценку, которая сейчас прозвучала в адрес моих сотрудников, директоров департамента, заместителя министра», — заявил Лавров.

Налбандян в ответ также поблагодарил министра за вручённую ему награду.