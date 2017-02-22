Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая эфире телеканала «Россия», пригрозил стереть с лица Земли страны Балтии.

«Вы, прибалты, вам нужны натовские войска? Завалите сотнями тысяч и все будет уничтожено! Имейте ввиду, мы нанесем превентивный удар по всем натовским войскам у наших границ. Если они стоят на территории Прибалтики — вас не будет! Не потому, что мы вас ненавидим, а потому что натовские войска стоят на наших границах!» — заявил Жириновский.

Эти угрозы политик высказал в ходе дискуссии, посвященной прошедшей на днях Мюнхенской конференции.