«Посол США Роберт Секута с супругой побывали в поселке, где размещены вынужденные переселенцы из Ходжалы, в Геранбое. Посол сказал мне, что хочет услышать свидетелей Ходжалинского геноцида. Я нашел несколько свидетелей. Посол с супругой, выслушав двух свидетелей, не смогли найти в себе силы продолжать. После рассказа свидетелей Ходжалинского геноцида самочувствие супруги посла ухудшилось».

Как сообщает АПА, об этом рассказал глава исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов во время своего выступления на посвященном 25 годовщине Ходжалинского геноцида круглом столе, организованным Уполномоченным по правам человека в Азербайджане (Омбудсмен).

Подчеркнув, что вынужденные переселенцы из Ходжалы размещены в различных районах республики, глава исполнительной власти сообщил, что Азербайджанское государство, президент Азербайджана Ильхам Алиев делают все возможное для признания Ходжалинского геноцида в мире.

На мероприятии был продемонстрирован фильм о геноциде.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями.