Главное управление Государственной дорожной полиции внесло ясность в вопрос штрафов за неиспользование ремней безопасности.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев сообщил сайту lent.az, что данный вопрос регулируется законом:

«Не важно, сидит ли пассажир на переднем или заднем сиденье, если в конструкции автомобиля предусмотрены ремни безопасности, то он должен воспользоваться ими, вне зависимости от того, водитель это или же пассажир. Водитель несет ответственность за себя, а пассажир за себя. Тут нет ничего нового.

Во время удара сидящий сзади человек ударяется. Если сидящий сзади пассажир не пристегнет ремень, это заканчивается плохо».

По словам Кямрана Алиева, раньше пассажиров не штрафовали за непристегнутые ремни, что в определенной степени связано с менталитетом:

«Во многих случаях, когда в автомобиле ехала целая семья, мы просто делали предупреждение. Водитель в этом случае несет ответственность лишь в том случае, если снимет ремни безопасности. За внесение изменений в конструкцию автомобиля, то есть за снятие ремня безопасности водитель штрафуется на 150 манатов».

Но если ремень безопасности есть, и пассажир им не пользуется, то ответственность несет он сам. Согласно статье 338.3 Кодекса об административных правонарушениях, за это полагается штраф в 30 манатов. Не имеет значения, сидит ли он на переднем или заднем сиденье».