Лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме Владимир Жириновский утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ему, что Анкара в будущем собирается выйти из НАТО, передает «Интерфакс».

«Я с президентом Эрдоганом разговаривал — он мне лично сказал, что Турция в перспективе выйдет из НАТО», — сообщил Жириновский на заседании Госдумы в среду, выступая в рамках «правительственного часа» с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению Жириновский, фактически сложился союз — Россия, Турция — Иран, существование которого лидер ЛДПР считает целесообразным.

В ноябре прошлого года, Жириновский с группой депутатов Госдумы от партии побывал в Анкаре и 24 числа встретился с президентом Турции. Как информировала тогда пресс-служба партии, речь шла об углублении российско-турецких отношений. В частности, Жириновский говорил о целесообразности «союза России и Турции» и высказывался за их объединение в борьбе против «провокаций Запада», а также для того, чтобы вместе противостоять «террористам из ИГ».

Как утверждают в партии, Жириновский по итогам этой поездки сделал вывод: «Турция сегодня начинает отходить от европейской политики, курс которой ее не устраивает».