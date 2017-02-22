Воспитанники детской киностудии из Екатеринбурга уже представили первую серию проекта под названием «Ловушка для китов».

Сериал, сделанный учениками студии «Галилей», рассказывает о 15-летней школьнице Жене, испытывающей проблемы в общении с родными и сверстниками. Она случайно находит в социальной сети одну из закрытых групп, склоняющих подростков к совершению суицида.

Как сообщила автор сценария сериала и один из педагогов студии Варвара Брылина, дети сами предложили данную тему для кинопроекта.

Пилотный эпизод пятисерийного фильма уже готов и доступен в социальных сетях. Создатели заняты написанием сценария для второй серии и очень надеются, что их детище будет показано по местному телевидению.

Своим сериалом екатеринбургские школьники хотят предупредить сверстников об опасности подобных групп в социальных сетях и рассказать, как справиться с суицидальными настроениями в подростковом возрасте.

«В последнее время дети всё чаще начали рассказывать про своих одноклассников, которые покончили жизнь самоубийством. Меня поразила история мальчика, который прямо во время уроков вышел из класса и сбросился с многоэтажки», говорит Варвара Брылина, автор сценария сериала «Ловушка для китов».

Напомним, что уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова ранее рассказала, что в Госдуме готовится проект по ужесточению ответственности за призывы к суицидальному поведению через социальные сети.

В 2016 году было закрыто более 1,3 тысячи подобных групп.