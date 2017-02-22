Стала известна стоимость имущества, которую бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов хочет выставить на продажу для возмещения нанесенного государству ущерба.

Как сообщил АПА адвокат Бейляр Мамишов, по заключению эксперта, общая стоимость расположенных в Наримановском и Насиминском районах Баку одного жилого и двух нежилых объектов составляет 12 миллионов манатов.

Напомним, что адвокат Видади Зейналова Бяйляр Мямишов подал ходатайство о снятии ареста с имущества лиц, чьи интересы он защищает. По его словам, для того, чтобы возместить ущерб, причиненный государству В.Зейналовым, необходимо снять арест с его имущества, чтобы он смог продать его и возместить ущерб. Он предоставил письменное ходатайство с адресами имущества и ценами на них.

Судебная коллегия оставила ходатайство нерассмотренным на данном этапе.

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