В России вынесен приговор гражданам Азербайджана и Таджикистана, убившим полковника полиции и членов его семьи.

Как передает «РИА Новости», согласно приговору Самарского суда, граждане Азербайджана Мухаммед Ахмедов и Роман Фаталиев были приговорены к пожизненному заключению, Ислам Бабаев к 25 годам, гражданин Таджикистана Орхан Зохрабов к 26 годам лишения свободы.

Обвиняемые признали свою вину частично.

Отметим, что убийство бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи — его жены, родителей и двух родственников было совершено 24 апреля 2016 года в поселке Ивашевка Сызранского района. На месте происшествия была найдена выжившая 7-летняя девочка. Она была доставлена в отделение реанимации с тяжелыми ранениями.