Москва выступает за поиск взаимоприемлемых путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе ранее принятых решений, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, разумеется, обменялись мнениями о ситуации в Закавказье, включая нынешнее состояние дел в нагорно-карабахском урегулировании. Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении и Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ — России, США и Франции «, — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Нынешнему формату сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху альтернативы нет, заявил Лавров.

«Если мы действительно привержены принципиальным договоренностям о необходимости искать общеприемлемое решение, то, по моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что в пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении, также в пользу продолжения лидирующей роли «тройки» сопредседателей неоднократно высказывались все члены ОБСЕ.