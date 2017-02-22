Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая вчера в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития, вскинул руку в приветственном жесте «Бозкуртов» («Серые волки»).

Это традиционный жест, которым приветствуют друг друга члены турецкой оппозиционной Партии националистического движения (MHP).

Как сообщают турецкие СМИ, премьер поблагодарил Партию националистического движения за поддержку, которую она оказала правящей партии при проведении через парламент пакета изменений в Конституцию страны: «Собратья по MHP сказали: «Отчизна и народ превыше всего». И мы солидарны с ними».