Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Армении Эдварда Налбандяна посетить Ереван, сообщает РИА Новости.

«Глава МИД Армении пригласил меня посетить Ереван. Я принял приглашение», — сказал глава российского дипведомства на открытии выставки, посвященной установлению дипотношений с Арменией, на которой присутствует и Налбандян.

Сроки визита будут согласованы позже.

Кроме того Лавров и Налбандян намерены обсудить подготовку визита президента Армении Сержа Саргсяна в Москву.

«Этот визит важен тем, что он проходит в преддверии предстоящего официального визита нашего президента в РФ. Думаю, мы уделим внимание вопросам подготовки этого визита», — сказал Налбандян на встрече с российским министром.

Со своей стороны Лавров отметил, что рассчитывает обсудить и «пройтись по всем аспектам, которые являются важными для двусторонних отношений».

«И особое внимание, я надеюсь, мы уделим укреплению нашей координации в международных организациях», — сказал Лавров. Налбандян с 21 по 23 февраля находится в Москве с официальным визитом.