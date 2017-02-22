Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева дал показания в качестве свидетеля Рауф Бабаев. Он отметил, что в компании «Компас» он занимался переводом денег: «У нас были различные проекты с министерством. Нам не оставались проценты в связи с переводом денег».

Неявка другого свидетеля, стала причиной протеста адвокатов.

Судья отметил, что для привода других свидетелей в суд он вынес решение о принудительной доставке свидетелей.

На процессе Адвокат В.Зейналова Джейхун Юсифов подал ходатайство о привлечении на процесс экспертов министерства финансов для дачи показаний в качестве свидетелей.

Другой адвокат В.Зейналова Эльхан Сулейманов сказал, что, ссылаясь на заключение экспертов Торгово-промышленной палаты, Министерства финансов и Министерства юстиции можно встретить заметки о завышении цен обвиняемыми. Адвокат сообщил, что эти заключения не соответствуют действительности: «Как может быть, что проверки были проведены и ранее, но тогда нарушений не было выявлено? Нарушения выявились только сейчас, после того как эти люди были арестованы. Тут ясно проглядывает предвзятость Министерства финансов. Министерство финансов не обладает полномочиями проверки небюджетных организаций. У Министерства финансов нет права устанавливать цены на приобретаемые товары, это прямая прерогатива Министерства налогов. Поэтому я подаю ходатайство о проведении инженерно-технической экспертизы».

В.Зейналов также выразил протест по поводу завышения цен: «Министерство финансов само придумал эти цены. С этой точки зрения мы не принимаем заключение министерства финансов».

Другой адвокат Видади Зейналова Бяйляр Мямишов подал ходатайство о снятии ареста с имущества лиц, чьи интересы он защищает. По его словам, для того, чтобы возместить ущерб, причиненный государству В.Зейналовым, необходимо снять арест с его имущества, чтобы он смог продать его и возместить ущерб. Он предоставил письменное ходатайство с адресами имущества и ценами на них.

На данном этапе судейская коллегия оставила ходатайства нерассмотренными. Судья отметил, что выразит свое отношение к ходатайством после изучения документов.

Затем начался этап изучения документов.