В Турции суд вынес обвинительный приговор в отношении 46 человек, подозревавшихся в причастности к организации и проведению террористического акта в аэропорту Стамбула летом 2016 года.

Как сообщает газета Milliyet, суд принял решение наказать преступников лишением свободы общим сроком в 3342 года. .

Напомним, что теракт был совершён 28 июня 2016 года. На входе, выходе и на парковке аэропорта прогремели взрывы. Погибло 45 человек, более 200 были ранены. Сообщалось о причастности к произошедшему боевиков группировки ИГИЛ