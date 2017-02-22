Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал о том, что в России он испытывает «много неудобств».

Как передает РБК, об этом он заявил в интервью группе российских и украинских журналистов.

«Конечно, у меня есть много неудобств», — сказал бывший украинский лидер в ответ на вопрос, как ему живется в России.

«Я не исключаю, что даже здесь могут быть какие-то провокации», — пояснил он, отметив, что занимается «сбором информации, а это не возможно без контакта с людьми на Украине».

«Я живу в Ростове, арендую там небольшой дом, общаюсь со своими близкими и, конечно, со своими соратниками, которые тоже находятся в тяжелом положении и мечтают сделать что-то доброе для украинского народа», — добавил Янукович, отметив, что «и раньше много бывал в России».

По словам Януковича, у политика «здесь много родственников по линии мамы». «Менталитет людей Донбасса, где я прожил более 50 лет, очень близок российскому, особенно южным регионам — Ростовской области, Краснодарскому краю, Воронежу», — отметил он, пояснив, что именно поэтому считает, «перспектива восстановления хороших взаимоотношений между нашими народами очень большая». «И это было бы логично — и с точки зрения экономики, и с точки зрения человеческих отношений», — заключил Янукович.