Армения везде терпит и будет терпеть поражения, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду в Анкаре на международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления против человечества и терроризм».

Чавушоглу отметил, что Турция и Азербайджан совместно будут продолжать доносить до мира правдивую информацию о резне в Ходжалы. Его слова приводит агентство Тренд.

Турция никогда не забудет события в Ходжалы, подчеркнул министр.

Резня в Ходжалы — это реальность, и произошло это 25 лет назад на глазах у всего мира, сказал Чавушоглу, добавив, что Армения не хочет признавать правду.

Глава МИД также отметил, что многие годы Турция борется с клеветой Армении о событиях 1915 года.