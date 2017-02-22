Глава «Азербайджанских железных дорог», Джавид Гурбанов считает, что назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента было ожидаемым, так как это является «социальным заказом».

«В своих решениях и выборе президент Азербайджана всегда думает о будущем государства и народа. С этой точки зрения я доволен назначением Мехрибан Алиевой на этот пост. Простые люди тоже обрадовались этому назначению, они надеются на нее. Она в большинстве случаев брала на себя работу Кабмина. Она помогала людям, которые из-за каких-то проблем обивали пороги соответствующих структур. Она и так проделывала ту работу, которую ей предстоит проделывать на посту первого вице-президента. Просто господин президент официально оформил этот статус», — сказал он в беседе с местными СМИ.

По словам Джавида Гурбанова, деятельность Мехрибан Алиевой не ограничивается пределами нашей страны:

«Она донесла всему миру информацию про Азербайджан и Карабах. Она сделала Азербайджан известным в мире пропагандой нашей культуры и музыки. Именно в результате деятельности фонда Гейдара Алиева в мире сформировалось такое понятие, как «Справедливость к Ходжалы».

Д.Гурбанов отметил и деятельность Мехрибан Алиевой в законодательных органах:

«По ее инициативе в Азербайджане несколько раз проводился акт амнистии. Десятки тысяч людей вышли из тюрьмы и воссоединились со своими семьями. Она внесла вклад в формирование законодательной базы Азербайджана. С этой точки зрения, полагаю, что это назначение играет очень важную роль для национальных и государственных интересов. В скором времени мы увидим положительные результаты в жизни страны».