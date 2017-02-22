26 февраля Детский театр-студия «Гюнай» Бакинского детского театра представит в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова спектакль, посвященный Ходжалинской трагедии, поставленный по мотивам поэмы «Дай ответ» азербайджанской поэтессы Зярянгиз Мансуровой.

Ходжалинская трагедия – это дата, черными буквами вписанная в историю азербайджанского народа, вечная боль, вечная рана, которая никогда не затянется. С потерей сотен тысяч жителей нельзя смириться. Мы не можем забыть этот день чудовищного преступления, кровавого геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами. Мы вечно должны помнить жестоко и насильственно убитых жителей Ходжалы, среди которых было много детей.

Начало спектакля в 15:00. Вход свободный. Этот патриотический спектакль, посвященный тяжелой трагедии, будет представлен очень талантливыми детьми разных возрастов под руководством художественного руководителя и режиссера Ларисы Тарусовой и хореографа-постановщика Гюняш Талыбовой.