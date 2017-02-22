Политический эксперт Эльхан Шахиноглу считает, что, возглавляя фонд Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева получила значительный опыт в государственных делах. По его словам, она напрямую участвует в происходящих внутри страны процессах:

«Да, до этого дня Мехрибан Алиева прославилась работой больше в гуманитарной сфере, решением проблем со здравоохранением некоторых людей, проведением культурных и спортивных мероприятий, принятием решений о помиловании и др. А теперь арена деятельности Мехрибан Алиевой будет расширена.

В назначении Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента две причины могли сыграть важную роль. Первая причина – назначение Мехрибан Алиевой на этот пост положительно воспримут все фигуры внутри власти. Это назначение будет восприниматься как оформление тандема Ильхам Алиев – Мехрибан Алиева.

Вторая причина – вероятнее всего, глава государства уже сейчас задумывается о своем преемнике. Дело в том, что, возможно, Мехрибан Алиева является единственным лицом внутри власти, которое подходит на роль преемника. Назначив Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента, Ильхам Алиев, вероятно, определил, кто станет следующим президентом.

Мехрибан Алиева популярна в обществе. Но отныне в должности первого вице-президента она должна быть готова к критике, и вынуждена будет давать обоснованный ответ на нее. Другой важный вопрос – какие полномочия президент доверит первому вице-президенту», — сказал он в интервью Минвалу.

По мнению эксперта, это может быть проведение реформ в сфере здравоохранения:

«Больше всего граждане Азербайджана страдают и жалуются на проблемы в сфере здравоохранения. Мехрибан Алиева должна искоренить коррупцию в этой сфере, повысить качество услуг и добиться медицинского страхования всех граждан за короткий срок. Глава государства может поручить первому вице-президенту ускорение реформ и в других сферах. У Мехрибан Алиевой имеется необходимый опыт и в международном сотрудничестве. В мире ее знают не меньше, чем самого президента. Она стала известной на международной арене благодаря проводимым на посту руководителя фонда Гейдара Алиева гуманитарным акциям, строительству школ и обеспечению их оборудованием в Пакистане, где происходят землетрясения, ремонту музеев во Франции и Ватикане и т.д. Поэтому у нее не возникнет трудностей с установлением контактов с мировыми лидерами и проведении обсуждений о расширении двустороннего сотрудничества».