Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров призвал диаспорские организации тюркоязычных стран к совместной борьбе против армянской лже-пропаганды, передает Интерфакс.

Э.Мамедъяров принимает участие в Анкаре (Турция) в международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления и терроризм против человечества», организованной Тюркским Советом (ТС).

«Рекомендую диаспорским организациям стран-членов ТС проводить совместную деятельность против армянской пропаганды»,- заявил Э.Мамедъяров в своем выступлении.