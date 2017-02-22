«Проводимая 200 лет назад в регионе политика была против Азербайджана. Проживающие на своих исторических землях азербайджанцы были изгнаны, на этих землях расселены представители других народов, создано государство».

Об этом на сегодняшней международной конференции в Баку на тему «Вооруженная агрессия Армении на территориях Азербайджана: потери и жертвы» заявил заместитель главы Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов, сообщает АПА.

По его словам, проживавшие в Армении на своих исторических землях 250 тысяч азербайджанцев в 1988 году были изгнаны, в результате оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами: «Совершенные в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта деяния не были направлены на построение благосостояния проживающих в Нагорном Карабахе армян, эти действия были последствием желания завладеть данными территориями. Конфликт в Нагорном Карабахе стал последним этапом территориальных претензий армянских кругов, они даже совершили Ходжалинский геноцид. Эти действия противоречат духу 20 века, однако мы все это пережили».

Заместитель главы Администрации президента сказал, что конфликт также нанес большой урон развитию региона: «Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденным переселенцами, пережили лишения. Азербайджанское государство предприняло важные шаги в направлении решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Однако эти потери и боли должны быть донесены до сведения международного сообщества, очень важно, чтобы международное сообщество знало об этом».

Н.Мамедов отметил, что на оккупированных территориях очень плодородные земли, которые могли бы занимать важное место в сельскохозяйственном производстве: «Сегодня мы не можем пользоваться 25 процентами территории Азербайджана. Около 70 процентов пастбищных земель — оккупированные территории. Разрушено более 900 населенных пунктов, не осталось кладбищ. В целом оценить ущерб, нанесенный в результате оккупации Арменией азербайджанских земель, невозможно. Почему международные организации не говорят о нарушении фундаментальных прав более миллиона людей? В 2015 году пригласивший Азербайджан подписать Ассоциативное соглашение Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны. Отдельные государства признают территориальную целостность Азербайджана, однако никто не думает о применении санкций в отношении оккупанта. Европейский союз и большие государства в основном преследуют свои собственные экономические интересы».