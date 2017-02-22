«В результате оккупации Армении Ходжалы был нанесен ущерб в размере 523 миллиона долларов США».

Об этом заявил старший следователь по особо важным делам специального следственного отдела Военной прокуратуры республики Ульви Ахмедов.

По его словам, полностью было доказано участие 39 человек в Ходжалинском геноциде: «18 человек из 39 являются офицерами и прапорщиками 366-го мотострелкового полка в Ханкенди» (цитата по АПА).

У.Ахмедов сказал, что в рамках возбужденного в связи с Ходжалы уголовного дела осуществлено свыше 7500 следственных мероприятий.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армянские боевики жестоко расправились с мирным населением.