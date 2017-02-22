

«Возбужденное в связи с Ходжалинским геноцидом уголовное дело было развалено, некоторые вещественные доказательства пропали».

Об этом заявил военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что раньше следствие не велось в правильном направлении. «С 2005 года это дело в нашем производстве. В связи с этим создан новый следственный отдел. Во время следствия были выявлены факты применения ужасающих пыток», — цитирует его слова АПА.

По словам военного прокурора, в связи с материальным ущербом, причиненным в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов, ведется большая оценочная работа с участием международных экспертов: «Ущерб, причиненный Азербайджану в результате армянской оккупации, исчисляется уже не миллиардами, а триллионами долларов».

Х.Велиев отметил, что армяне дважды совершили геноцид в Газахском селе Баганис-Айрым: «Я работал в Газахе. Население Газаха стойко держалось против армян. Акты резни, совершенные армянами против нас, начались не в конце 1988 года, а в начале ХХ века. Масштаб совершенных преступлений геноцида против нашего народа в ХХ веке был еще больше. Очень жаль, что у нас слабая память. Сегодня народ и не думает отдавать земли. Пусть это прозвучит нескромно, но я должен сказать, что когда я работал в прокуратуре Гянджи, все уголовные дела в связи с армянами вел только я».