Сотрудники национальной парковой службы США пытаются выяснить, каким образом баннер с надписью «Беженцы, добро пожаловать» оказался на статуе Свободы в Нью-Йорке и кто его прикрепил к монументу, передает NBC News.

Баннер размером один на шесть метров был прикреплен к вершине пьедестала статуи Свободы во вторник около часа дня по местному времени, сообщает Управление национальных парков. Он провисел там около часа, пока его не сняли.

Крепление баннеров к национальным памятникам запрещено, национальная парковая служба ведет работу по выявлению подозреваемых.