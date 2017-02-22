«Мехрибан ханум на протяжении долгих лет проделывает огромную работу в жизни Азербайджана, в определенных направлениях государственности, проводит мероприятия. Она добилась больших успехов».

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

По словам Н.Мамедова, после того, как по результатам прошлогоднего референдума стало известно, что будет учреждена должность первого вице-президента Азербайджанской Республики, можно сказать все видели на этом посту Мехрибан Алиеву.

«Это репутация, которую Мехрибан Алиева заработала на протяжении многих лет. Как внутри страны, так и за рубежом, сегодня Мехрибан ханум занимает очень большое место в защите и пропаганде государственности, интересов Азербайджана. Это назначение будет большой помощью в деле обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого развития Азербайджана в нынешний период. Своей деятельностью, талантом, неустанной работой Мехрибан ханум добьется новых успехов в очень важных направлениях государственности Азербайджана», — цитирует Мамедова АПА.