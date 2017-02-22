Министр обороны страны-оккупанта — Армении Виген Саркисян считает, что 102-я российская военная база в Гюмри является важной составляющей безопасности страны.

Министр в интервью РИА Новости напомнил, что именно Армения была инициатором продления договора о пребывании военной базы на ее территории.

«Я думаю, это одно из знаковых явлений в военно-политической сфере нашего сотрудничества, и мы считаем, что база является важным фактором сдерживания. Мы считаем ее присутствие в Армении очень важной составляющей системы безопасности нашей страны», — сказал министр.

Он подчеркнул, что после продления договора база отвечает не только за вопросы безопасности «на периметре внешней границы бывшего СССР», как это было изначально, но и за вопросы безопасности Армении в целом.

При этом, по его словам, на данный момент вопрос увеличения численности ее состава не стоит.

«Что касается увеличения численности состава базы и типов вооружений, которыми она обладает, — это вопрос тактики. Такие вопросы в случае необходимости решаются за считанные часы. Слава Богу, все силы и средства для этого есть. Увеличение состава никогда не может являться самоцелью. Оно должно отвечать на конкретный вызов в конкретной ситуации», — сказал министр.

Взаимодействие Еревана с НАТО никогда не было и не будет направлено против интересов стратегического союзничества с Россией, заявил также Виген Саркисян.

«Наши отношения с НАТО всегда выстраивались в совершенно открытом ключе для наших стран-союзников, партнеров. Мы никогда не делали из этого никаких секретов, и никогда такое взаимодействие не могло быть и не будет направлено против интересов нашего стратегического союзничества с Россией», — сказал он.