Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Письмо адресовано президентам Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

«Хочу проинформировать вас об определенных фактах, которые имели место в Украине в феврале 2014 года и привели к эскалации вооруженного конфликта в сердце Европы. Данным событиям необходимо дать объективную правовую оценку, как в Украине, так и на международном уровне», — пишет Янукович.

Он высказал мнение о том, что только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.

«В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса», — отмечает Янукович.

Также он предлагает включить в переговоры в рамках нормандского формата представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

В письме Янукович призывает мировых лидеров инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, совершенных на Майдане.

«Вернуть мир и верховенство права в Украину можно лишь при условии объективного и открытого расследования трагических событий февраля 2014 года, которые дали толчок дальнейшей эскалации конфликта, переросшего в гражданскую войну в Украине», — уверен он.