Губернатор американского штата Индиада Эрик Холкомб осудил Ходжалинский геноцид, подписав соответствующую декларацию об объявлении 26 февраля «Днем памяти Ходжалы» в штате.

«В поступившей в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации Ходжалинский геноцид назван ужасной трагедией. Это первая декларация, подписанная губернатором Индианы по Ходжалинскому геноциду.», — говорится в сообщении пресс-службы Генконсульства.

В документе отмечается, что во время Ходжалинского геноцида армянскими головорезами было массово убито более 600 мирных азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков.

«Было подчеркнуто, что организация «Human Rights Watch» назвала эту резню самым крупным кровавым актом в регионе, и что это ужасное событие демонстрирует необходимость толерантности и взаимопонимания между народами мира», — сказано в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что все международное сообщество, включая США и ООН, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Холкомб отметил, что проживающие в Индиане и различных странах мира азербайджанцы, 26 февраля поминают жертв Ходжалинского геноцида, в связи с чем эта дата объявляется в Индиане «Днем память Ходжалы», и призвал всех жителей штата отдать дань памяти жертвам трагедии», — сказано в сообщении Генконсульства.