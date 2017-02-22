Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду, 22 февраля, делегацию во главе с заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду, 22 февраля, делегацию во главе с заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган, сообщает официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/02/22 10:47
Раздел: Новость
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