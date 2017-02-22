Турция ведет себя на Южном Кавказе крайне деструктивно, ее политика направлена против интересов региона, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны-оккупанта — Армении Виген Саркисян.

«Турция на Южном Кавказе ведет себя крайне деструктивно: она продолжает блокаду Армении, она продолжает отрицать очевидное – факт геноцида армян в Османской империи, она отступила от своих же принятых на международном уровне обязательств по восстановлению нормальных отношений с Арменией, подписанных в 2010 году в виде протоколов в Цюрихе. И своим предвзятым отношением к конфликту в Нагорном Карабахе Турция продолжает эффективно изолировать себя от региональных процессов», — сказал министр.

Заявление Саркисяна о том, что «своим предвзятым отношением к конфликту в Нагорном Карабахе Турция продолжает эффективно изолировать себя от региональных процессов» звучит весьма смехотворно. Ведь на самом деле в результате своей агрессии именно больше всех потеряла Армения — она осталась в стороне от всех региональных экономических проектов. В результате экономический упадок в этой стране углубляется с каждым днем и благосостояние населения неустанно ухудшается.