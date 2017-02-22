Ракетные комплексы «Искандер», поставленные в прошлом году Россией, принадлежат вооруженным силам Армении, и управляют ими офицеры армянских вооруженных сил, прошедшие специальную подготовку, заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны-оккупанта — Армении Армении Виген Саркисян.

«То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может. Что касается всех остальных вопросов: когда, за какие деньги, на какой срок оплаты и прочее, — как вы понимаете, все это идет под грифом «совершенно секретно». Управляем мы, управляют те, кому они принадлежат. Тут я могу вам открыть завесу тайны», — сказал министр.

На уточняющий вопрос, находится ли управление комплексами в руках офицеров вооруженных сил Республики Армения, прошедших соответствующую подготовку, Саркисян ответил: «Однозначно».

Армения будет принимать решение о применении «Искандеров» в зависимости от развития ситуации, Виген Саркисян.

«Я могу вам обозначить алгоритм. Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае, мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это, в первую очередь, оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений», — сказал министр.