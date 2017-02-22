В Нью-Йорке в постоянном представительстве России при ООН в память о Виталии Чуркине открыли книгу соболезнований

Первые записи в ней оставили послы Азербайджана и Белоруссии, других государств, входящих в СНГ. Побывал в постпредстве и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также его заместитель, дипломаты стран-членов мирового сообщества.

Свою запись оставила и постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли. Она отметила, что Виталий Чуркин блестяще умел использовать возможности и верно служил народу России.

Между тем, появилась официальная реакция Вашингтона на смерть дипломата из Москвы. В распространенном Белым Домом заявлении говорится, что президент США опечален кончиной российского постпреда. Дональд Трамп отметил: хотя американские официальные лица иногда не соглашаются со своими российскими партнерами, Виталий Чуркин играл ключевую роль, работая с Соединенными Штатами по ряду важнейших проблем с целью укрепления глобальной безопасности.