Российский политолог Владимир Джаралла заявил, что не стоит объяснять назначение супруги президента Азербайджана вице-президентом страны национальным менталитетом, передает ФАН.

По его мнению, причиной данного решения является геополитический климат вокруг страны.

«На севере Азербайджан граничит с Россией, на юге — с Ираном. Тем не менее страна всегда старалась придерживаться самостоятельной политики. Алиев всегда действовал исходя из того, что казалось наиболее выгодным для его государства в тех или иных обстоятельствах. Иногда этот курс на независимость и балансирования между различными силами доходил даже до крайностей», — сказал он.