Согласно опросу американского института общественного мнения Gallup, мнение жителей США о России и ее президенте Владимире Путине за последние два года стало лучше. На сегодняшний день положительно к России относятся 28% американцев, тогда как в 2015 году этого мнения придерживались 24% опрошенных. Отрицательное отношение к России сохранятся у 70% жителей США.

О своем хорошем отношении к Владимиру Путину заявили 22% американцев. По данным Gallup, это стало самым высоким показателем одобрения российского лидера с 2003 года (тогда президенту РФ симпатизировали 38% респондентов). В 2015 году о симпатии к Владимиру Путину говорили всего 13% американцев. Отрицательно к президенту России сегодня относятся 72% жителей США.

При этом Gallup отмечает, что наиболее заметно свое отношение к российскому лидеру улучшили республиканцы. Если в 2015 о Владимире Путине положительно отзывались 12% сторонников Республиканской партии США, то сейчас президента РФ поддерживают уже 32% республиканцев. Демократы, напротив, ухудшили отношение к господину Путину: в 2015 году его характеризовали положительно 15% из них, а сегодня этот показатель опустился до 10%.