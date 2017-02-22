Глава МИД Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет безопасности ООН из-за возможности России, как постоянного члена организации, накладывать право вето. Об этом он сказал на заседании Совбеза по вопросам нерешенных конфликтов в Европе, передает УНИАН.

«Совет безопасности должен быть способным эффективно реагировать на „кровавые конфликты“, несмотря на возможное присутствие стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН», — заявил Климкин.

Он также указал на 3 параграф 27 статьи Устава ООН, в котором сказано, что «сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения». Министр иностранных дел Украины призвал следовать этим договоренностям, чтобы не вызывать разногласий.

По его мнению, Россия «прибегла к нарушению документов, которые были разработаны как краеугольные камни мира — Устав ООН, Хельсинкская декларация и Парижская хартия». Климкин также считает, что Москва «ставит целью подрыв европейского и трансатлантического единства», которое является «основным элементом мировой безопасности».

«И одна из таких институциональных слабостей, которой Россия злоупотребляет, — право вето в Совете безопасности ООН и правило консенсуса в ОБСЕ», — сказал глава МИД Украины.

Россия, наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией, является постоянным членом Совбеза ООН. Она обладает правом вето, которое позволяет отвергать проект любой содержательной резолюции ООН, вне зависимости от количества голосов поддержки. Украина в феврале 2017 года является председателем Совбеза ООН.

Россия пользовалась правом вето на резолюции, предложенные Украиной, два раза — в 2014 и 2015 годах. В 2014 году Москва заблокировала принятие резолюции, в котором вхождение Крыма по итогам референдума в состав России называлось нелегитимным. В 2015 году Россия заблокировала резолюцию Совбеза о создании международного трибунала по крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.