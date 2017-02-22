Президент США Дональд Трамп попытается заключить с Россией сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 21 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Он [Трамп] ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается», — сказал Спайсер, заметив, что на способность президента заключить таккое соглашение указывает то, что он является успешным бизнесменом и переговорщиком.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, если Вашингтон и Москва «найдут общие позиции» по вопросам разгрома террористической группировки «Исламское государство» и экономическим интересам, то тогда сделка будет заключена. «Над этим мы продолжим работать с Россией. Если это в интересах США, он [Трамп] добьется сделки», — добавил Спайсер.