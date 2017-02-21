В Новом Уренгое принудительно выселен из аварийного дома Муса Мамедов, его дети помещены в детский центр «Садко». Такие меры приняты судебными приставам по требованию прокурора Нового Уренгоя. Мужчина с детьми жил в аварийном доме незаконно. Властям его история известна — ранее мужчина даже устраивал голодовки в знак протеста против выселения.

Как сообщает ura.ru, Семья Мамедова проживала в однокомнатной квартире аварийного и подлежащего сносу двухэтажного деревянного дома по адресу мкр. Монтажник, д. 57. Все законно проживающие жители дома расселены. Электроснабжение дома отключено. В этот дом Мамедов заселился в девяностых годах по производственному ордеру «Уренгойгазмонтаж».

Администрация города предлагала несколько вариантов переселения Мамедовых — общежитие, двухкомнатная квартира в коммерческий найм. Также мэрия обращалась за содействием в посольство Азербайджана и к местной диаспоре с просьбой помочь семье. Как стало известно мэрии, соотечественники обещали помочь семье с жильем,. Как только это случится, дети вернутся к родителям.

От всех предложений Муса Мамедов отказался, требуя предоставить квартиру в собственность. По версии мэрии, оснований для этого нет. Семья не состоит в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, документов на занимаемое помещение у Мамедовых также нет, оба родителя — безработные.