Состояние раненного 8 февраля солдата-срочника Корюна Киракосяна и солдата-срочника Гургена Саркисяна, раненного 16 января младшим сержантом, остаётся крайне тяжёлым. Об этом заявил Новости Армении начальник Центрального клинического военного госпиталя Армении Арам Асатурян. Перемен в их состоянии нет.

Напомним, по предварительным данным Специального следственного комитета, Гурген Саркисян получил ранение на боевом дежурстве из-за нарушения правил обращения с оружием со стороны старшего сержанта. Ведётся следствие.

Корюн Киракосян получил тяжёлое ранение 8 февраля на оккупированных территориях Азербайджана.