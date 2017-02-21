Назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана — это успех азербайджанского народа, партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал во вторник Trend заместитель исполнительного секретаря партии, депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

По его словам, Мехрибан Алиева достаточно известный общественно-политический деятель.

«Мехрибан Алиева провела важную работу по донесению азербайджанских реалий до международной общественности, достойно представляет Азербайджан и как депутат, и как президент Фонда Гейдара Алиева. Фонд давно успешно проводит кампанию «Справедливость для Ходжалы!», имеющую очень большое значение для нашей страны, и добивается поставленной цели. Благодаря именно этой кампании мировое сообщество было всесторонне проинформировано о Ходжалинском геноциде. Как посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Мехрибан Алиева осуществляет очень важную работу, внося важный вклад в развитие науки, культуры, образования, прикладывает много усилий по налаживанию межрелигиозных, межкультурных отношений, в том числе по развитию мультикультуральных ценностей». — сказал депутат.

Новрузов сказал, что Фонд Гейдара Алиева, руководимый Мехрибан Алиевой, построил и отремонтировал школы, детские сады, больницы, отреставрировал памятники культуры.

«Мехрибан Алиева имеет исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры, в особенности в возрождении нашей национальной музыки — мугама. Наряду с этим Первая леди Азербайджана вносит важный вклад и в развитие спорта. Именно благодаря ей в Азербайджане развивается такой вид спорта, как гимнастика, и в этой сфере наша страна достойно представлена в мире. Азербайджан провел и проводит престижные международные соревнования. Организация на высоком уровне конкурса «Евровидение» в 2012 году, первых Европейских игр в 2015 году стала возможна благодаря именно Мехрибан Алиевой. Поэтому и проведение IV Исламских игр солидарности тоже было поручено Первой леди Азербайджана», — сказал Новрузов.

По его словам, по инициативе депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой было принято четыре акта об амнистии, которые коснулись свыше 40 тысяч человек. «Поэтому считаю, что назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана — очень правильное решение, которое будет высоко оценено народом», — сказал депутат.