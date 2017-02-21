Любая система совершенствуется лишь тогда, если изменения опираются на мотивацию, исходящую снизу. Чуткая власть всегда и непременно изучает атмосферу общества на предмет восприимчивости к инновациям. Без поступательных реформ государственный организм обрекается на стагнацию, теряет контроль над ходом процессов.

В конце ушедшего года, когда президент Ильхам Алиев инициировал внесение изменений и дополнений в Конституцию страны, не все в стране и за ее пределами осознали степень важности нововведений, которые были представлены институтам и обществу. Диссонансом прозвучали голоса отдельных деятелей, оппозиционеров, что взяли за правило катапультой критики выстреливать по всему, что исходит от власти. Некоторые из них, видя себя крупным планом в политической ипостаси, умудрились высказаться в привычном ключе, толком не разобравшись в сути предлагаемых изменений.

Однако глава государства понимал важность предвосхищения вызовов будущей поры. Подведя черту под четверть века независимости, Ильхам Алиев обозначил новые контуры национального развития на грядущий этап. Чтобы процессы проистекали в заданном режиме, стала востребованным логическое продолжение институционального строительства. Значение этого процесса трудно переоценить в зеркале не только накопленного страной опыта, но и в контексте мировой практики.

Оно и понятно, со временем лекала, некогда казавшиеся незаменимыми, устаревают, и встает необходимость обновления и реформирования под стандарты будущего.

Назначение на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой необходимо рассматривать в проекции коренной модернизации действующей системы управления. Символично, что начало обновленческому процессу дает столь закономерный выбор первого лица государства.

Почему Мехрибан Алиева?

Можно не сомневаться, что вопрос из серии топовых не только сегодняшнего дня, но и последующих. Глава государства обусловил ответственное решение несколькими значимыми факторами.

Во-первых, Мехрибан Алиева является воспитанницей школы Гейдара Алиева. Дело не только в том, что новоиспеченная первый вице-президент занимает один из ключевых постов в правящей партии «Ени Азербайджан». За ней успешный опыт политической работы в качестве члена Милли Меджлиса, где в силу интеллектуальной смекалки завоевала уважение коллег по цеху, многочисленных избирателей, общественности своей принципиальностью, ясным пониманием обстановки и перспективы, умением сказать «нет» там, где необходимо отстаивать рациональную позицию.

Во-вторых, Мехрибан Алиева человек продуманных действий. Ее присутствие в каждом из многочисленных программ и проектов разного профиля уже является свидетельством важности реализуемых инициатив. Это качество присуще исключительно эффективным политическим управленцам.

В-третьих, Мехрибан Алиева – тонкий знаток переговорных процессов, ибо является носительницей навыков деликатной дипломатии. Об этом не раз свидетельствовали признанные мировые лидеры, яркие персоны из когорты международной политической элиты.

В-четвертых, Мехрибан Алиева олицетворяет собой образ человека-демократа, который предпочитает быть в гуще событий и иметь доверительный диалог с простыми людьми, будь то соотечественники, или иностранные граждане.

В-пятых, присущая Мехрибан Алиевой потрясающая любознательность и невероятно большой кругозор всегда позволяли принимать единственно верные решения по жгучим вопросам и неожиданно возникшим проблемам. Это то, чего не хватает политикам, которым выпадает участь растерять потенциал популярности ввиду отсутствия оперативной реакции на происходящее.

Проводимые на разных уровнях замеры общественного мнения, как правило, дают устойчиво высокий рейтинг популярности Мехрибан Алиевой среди народа, в международной среде. Ее результативность и активность в реализации глобальных политических, социальных, культурно-гуманитарных программ закрепили за ней репутацию мастера диалога, сторонника концепции консультативной демократии, той самой, что стала ключом успешности для многих национальных элит в модернизации.

Наконец, с самых ранних пор становления независимости Мехрибан Алиева бессменно находится на передовой государственного и национального строительства. В успешной реализации целевых и эксклюзивных проектов она непременно играет авангардную роль. Это качество вызывает доверие главы государства, национальной элиты, большой массы избирателей, тысяч и тысяч людей, которым была оказана поддержка в решении разных проблем.

Это следствие ее адресного внимания к ожиданиям конкретного человека и групп людей, объединенных в сообщества в связи с лечением серьезных недугов, преодолением тягот инвалидности, а также признанием таланта в обеспечения свободы самовыражения.

Не случайно Мехрибан Алиева удостоена высокого и почетного звания Посла доброй воли ООН. Границы ее возможностей в служении добру давно перешагнули за пределы родины. Кем является Мехрибан Алиева, сегодня знают в Турции и Франции, Пакистане и Италии, Германии и других странах.

Ставка на предсказуемость

Многогранной деятельностью, потрясающей коммуникабельностью, невероятно высоким коэффициентом полезного действия Мехрибан Алиева олицетворяет образ успешного политика. Он смогла представить соотечественникам и миру уникальную модель партнерства с государством и человеком, обществом и низовыми ячейками в самых разных сферах жизнедеятельности.

Редкая способность быть на острие, да еще и с успехом, как нельзя точно отображает актуальность востребованности людей, обладающих комплексом редких созидательных качеств, соединенных в одном человеке. Потому Мехрибан Алиева, доселе, не имея высокой должности, не метя на иерархическую высоту, стала успешным актором вынужденного действия. Это не всем дано.

Она заставила обратить на себя внимание не только руководителей высокого уровня, но, прежде всего, простых людей, которые всегда верили в нее, получая позитивный отзыв на пожелания и обращения.

Она приступает к деятельности в новой ипостаси в ответственный для страны момент, когда Азербайджан вступает в новый этап развития. Для закрепления фундамента достижений, наращивания запаса прочности в усилении государственности требуются нестандартные решения и, самое главное, программа модернизации на базе высокотехнологичного сегмента. Успех в достижении заданных целей предопределят новые силы, которым задача высокого уровня станет по плечу. Именно потому президент Ильхам Алиев поручил пост первого вице-президента Мехрибан Алиевой, человеку слова и дела.

Тофик Аббасов