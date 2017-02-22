Руководитель движения «Родительское стояние» Василий Кухарь направил в Генеральную прокуратуру просьбу проверить на экстремизм выступление телеведущего Владимира Соловьева. Об обращении рассказал Дождю соратник Кухаря, помощник на общественных началах депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») Анатолий Артюх.
Поводом для обращения стала критика Соловьевым высказывания Милонова о депутатах Заксобрания Санкт-Петербурга Борисе Вишневском и Максиме Резнике. 12 февраля после завершения крестного хода вокруг Исаакия Милонов заявил: «Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».
Ведущий в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 февраля обрушился на Милонова с резкой критикой за эти высказывания. Он заявил, что «ни в коем случае нельзя искать вину предков и намекать, что речь идет о евреях». Также Соловьев сказал о «мерзости и подлости» Милонова. «Гонения устраивали люди, исповедовавшие коммунистическую идею», — отметил Соловьев.
Кухарь в обращении пишет, что эксперты «Родительского стояния» изучили выступление Соловьева (фамилии экспертов автор обращения не приводит). Согласно этой оценке, слова телеведущего — его «лживая оценка» и «личные домыслы», пишет Кухарь. По версии неназванных экспертов, Милонов не упоминал национальности Резника и Вишневского. «В паспорте национальность не фигурирует, и экспертизу ДНК, которая могла бы подтвердить доводы Соловьева о том, что они евреи, ни Резник, ни Вишневский Милонову и общественности не представляли», — пишет Кухарь. «Именно Соловьев высосал из своего пальца еврейский вопрос, разжигая межнациональную рознь, о которой Милонов не говорил никогда», — подчеркивается в обращении.
В той же передаче Соловьев говорит, что слова Милонова дают основание на гонения на современников за то, что делали их предки, и спрашивает, призывает ли Милонов к братоубийственной войне. Это «гнусная инсинуация» и «добавление иного смысла речи оппонента», указывает защитник депутата. В речи Соловьева заложен «скрытый импульс для разжигания братоубийственной войны», пишет автор обращения.
«В связи с высокой социальной опасностью заявлений Владимира Соловьева прошу вас принять меры прокурорского реагирования с целью блокировать публичную провокационную и экстремистскую деятельность Владимира Рудольфовича Соловьева 1963 года рождения и привлечь его к уголовной ответственности по статьям, соответствующим его деструктивной деятельности, — сказано в обращении на имя Юрия Чайки. — А именно — заведомая ложь, экстремизм, оскорбление чувств верующих и формирование негативного отношения к существующей законной власти и социальной группе православных христиан».
Милонов уже извинился за свое высказывание. На своей странице в фейсбуке он сообщил, что намерений касаться темы национальностей у него не было.
Тем не менее, высказывание депутата о Резнике и Вишневском будет проверять думская комиссия по этике, рассказывал РБК член президиума фракции единороссов Анатолий Выборный.
Движение «Родительское стояние» — санкт-петербургские православные активисты, которые борются с пропагандой гомосексуализма, пропагандой контрацептивов и полового просвещения, а также с ювенальной юстицией. В 2015 году они развернули кампанию против детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой.
Милонов несколько раз выступал с активистами движения на совместных мероприятиях и поддерживал некоторые из их акций. Также «Родительское стояние» тесно сотрудничает с «Народным собором» — организацией, в которой состоит помощник депутата Милонова Артюх.