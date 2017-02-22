Поводом для обращения стала критика Соловьевым высказывания Милонова о депутатах Заксобрания Санкт-Петербурга Борисе Вишневском и Максиме Резнике. 12 февраля после завершения крестного хода вокруг Исаакия Милонов заявил: «Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Ведущий в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 февраля обрушился на Милонова с резкой критикой за эти высказывания. Он заявил, что «ни в коем случае нельзя искать вину предков и намекать, что речь идет о евреях». Также Соловьев сказал о «мерзости и подлости» Милонова. «Гонения устраивали люди, исповедовавшие коммунистическую идею», — отметил Соловьев.

Кухарь в обращении пишет, что эксперты «Родительского стояния» изучили выступление Соловьева (фамилии экспертов автор обращения не приводит). Согласно этой оценке, слова телеведущего — его «лживая оценка» и «личные домыслы», пишет Кухарь. По версии неназванных экспертов, Милонов не упоминал национальности Резника и Вишневского. «В паспорте национальность не фигурирует, и экспертизу ДНК, которая могла бы подтвердить доводы Соловьева о том, что они евреи, ни Резник, ни Вишневский Милонову и общественности не представляли», — пишет Кухарь. «Именно Соловьев высосал из своего пальца еврейский вопрос, разжигая межнациональную рознь, о которой Милонов не говорил никогда», — подчеркивается в обращении.

В той же передаче Соловьев говорит, что слова Милонова дают основание на гонения на современников за то, что делали их предки, и спрашивает, призывает ли Милонов к братоубийственной войне. Это «гнусная инсинуация» и «добавление иного смысла речи оппонента», указывает защитник депутата. В речи Соловьева заложен «скрытый импульс для разжигания братоубийственной войны», пишет автор обращения.

«В связи с высокой социальной опасностью заявлений Владимира Соловьева прошу вас принять меры прокурорского реагирования с целью блокировать публичную провокационную и экстремистскую деятельность Владимира Рудольфовича Соловьева 1963 года рождения и привлечь его к уголовной ответственности по статьям, соответствующим его деструктивной деятельности, — сказано в обращении на имя Юрия Чайки. — А именно — заведомая ложь, экстремизм, оскорбление чувств верующих и формирование негативного отношения к существующей законной власти и социальной группе православных христиан».

Милонов уже извинился за свое высказывание. На своей странице в фейсбуке он сообщил, что намерений касаться темы национальностей у него не было.

Тем не менее, высказывание депутата о Резнике и Вишневском будет проверять думская комиссия по этике, рассказывал РБК член президиума фракции единороссов Анатолий Выборный.

Движение «Родительское стояние» — санкт-петербургские православные активисты, которые борются с пропагандой гомосексуализма, пропагандой контрацептивов и полового просвещения, а также с ювенальной юстицией. В 2015 году они развернули кампанию против детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой.

Милонов несколько раз выступал с активистами движения на совместных мероприятиях и поддерживал некоторые из их акций. Также «Родительское стояние» тесно сотрудничает с «Народным собором» — организацией, в которой состоит помощник депутата Милонова Артюх.