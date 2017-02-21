Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса (парламента) Мехрибан Алиева, назначенная распоряжением Президента Ильхама Алиева Первым вице-президентом, более широко мобилизовав свой потенциал на этой должности, продемонстрирует новый пример служения государству, и эта деятельность будет примером для каждого.

Об этом Trend во вторник сказала вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Мурадова считает создание института вице-президентства полезным для усовершенствования госуправления, отметив, что уже предпринимаются конкретные шаги, вытекающие из результатов референдума.

«В течение этого периода мы неоднократно сталкивались с вопросами о том, когда будут назначены вице-президенты и кто может ими стать. Преобладающим всегда было мнение, что самым достойным кандидатом на пост Первого вице-президента является Мехрибан Алиева. Прекрасно, что Президент сегодня принял ожидаемое всеми решение», — сказала Мурадова.

По ее словам, назначение Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом является важным и значимым решением в сфере госуправления, деятельность Мехрибан Алиевой до сегодняшнего дня является примером успешного участия азербайджанской женщины в госуправлении.

«Ее успех – это успех Азербайджана. За эти годы мы убедились, что Мехрибан Алиева во всех сферах своей деятельности добивается успеха, все делает на самом высоком уровне, что всегда привлекает внимание к ее работе. Уверена, что Мехрибан Алиева оправдает оказанное ей Президентом Ильхамом Алиевым доверие и успешно будет исполнять свои обязанности, еще более активно будет поддерживать деятельность Президента, направленную на развитие страны. Этот успешный тандем продемонстрирует новый пример служения Азербайджану в новый период», — сказала Мурадова.