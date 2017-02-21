Президент Армении, председатель Совета нацбезопасности Серж Саргсян созвал внеочередное заседание совета.

Как пишет армянские СМИ, председатель Конституционного суда Армении, председатель экспертного совета при президенте Армении по правовой поддержке конституционных реформ Гагик Арутюнян представил вопросы обеспечения правовой безопасности, законодательного обеспечения конституционных реформ и деятельности указанного совета.

Президент Армении дал ряд поручений по выполнению работ, исходящих из конституционных реформ.

Далее руководитель аппарата Правительства, министр Давид Арутюнян представил данные о подготовке к техническому оснащению избирательных участков к парламентским выборам 2 апреля 2017 г.