«В этом году с 1 января по сегодняшний день в стране зарегистрировано 4 факта материнской смертности. Материнская смертность произошла в Товузском, Геранбойском, Агджабединском районах и поселке Гала города Баку».

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главврач Республиканского перинатального центра, главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова.

По ее словам, причиной смерти матери в Товузе стало позднее обращение к врачу: «Так как мать обратилась к врачу поздно, ее поздно зарегистрировали. По этой причине она не прошла достаточное количество обследований. Когда беременная поступила в больницу, у нее было центральное предлежание плаценты.

Как только она обратилась к врачу, ее отправили в родовспомогательное учреждение третьей степени.

Состояние пациентки было настолько тяжелым и в осложненной форме, что до прибытия в больницу произошло кровотечение. Несмотря на то, что при операции ей влили необходимое количество крови, вследствие осложнения, организм женщины не смог восстановиться, в результате чего произошел случай смерти».

Представитель министерства, выясняя причину материнской смерти в Гёранбое, подчеркнула, что у женщины обнаружили отставание в развитии беременности: «Возможно, женщина раньше испытывала дисфункцию. Проверилась на беременность спустя две-три недели после зачатия. При проведении теста обычно отставание в развитии беременности может показаться как положительное.

Например, если даже ребенок внутри женщины не развивается, при развитии плода выделяются специфические гормоны беременности. Поэтому тесты показывают положительный результат. Женщина обратилась к врачу с кровотечением. Пациента взяли на операцию и сделали наркоз. Она не очнулась от наркоза».

С.Мамедова сказала, что в поселке Гала материнская смертность имела место при родах в домашних условиях: «К врачу обратились один раз, но врач посоветовал пациенту обратиться при схватках. Через две недели у женщины дома начались схватки. Родственники пациента вместо того, чтобы доставить ее в больницу, решили подождать полного раскрытия. Женщина, у которой изначально была анемия, не смогла получить лечение из-за того, что вовремя не обратилась к врачу. Она до последнего ждала дома схваток, в результате шейка не раскрылась и произошел преждевнеменный разрыв плаценты. В результате началось кровотечение, что привело к смерти».

«Причиной материнской смерти в Агджабеди стала тяжелая преэклампсия (тяжелая и осложненная беременность). Изначально у этой женщины были проблемы в почках. После родов отказали почки. После 34 дней после родов обратилась к врачу с болью в почках. Выяснилось, что уже 10 дней как почки не фильтруют кровь. Пациента немедленно отправили в Республиканскую клиническую больницу. Несмотря на то, что женщине была оказана помощь и ей провели диализ, ее жизнь спасти не удалось», — отметила главный акушер-гинеколог.

Представитель министерства добавила, что во всех зарегистрированных случаях материнской смерти женщинам было выше 30 лет и они проходили повторную беременность.