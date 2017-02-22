Неизвестный мужчина совершил нападение на немецкую туристку в Индии. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The New Indian Express.

По информации издания, инцидент произошел днем ранее, 20 февраля, в окрестностях города Майсур на юго-западе Индии. 32-летняя женщина поднялась на один из холмов рядом с населенным пунктом, чтобы понаблюдать с высоты за закатом.

Когда стемнело, путешественница стала спускаться. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Злоумышленник настиг женщину, схватил и принялся щупать.

Туристка оказала сопротивление, и нападавший покусал ее. Женщина позвала на помощь прохожих, после чего злоумышленник скрылся, похитив у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.