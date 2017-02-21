Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Президент Турции передал свои поздравления в связи с назначением на пост Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между двумя странами будут успешно развиваться и впредь.

Затем Президент Турции, поговорив с Мехрибан Алиевой, поздравил ее с назначением на пост Первого вице-президента Азербайджана, пожелал ей успехов в деятельности на высоком государственном посту.

Мехрибан Алиева выразила признательность за проявленное внимание и поздравление.