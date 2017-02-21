Евросоюз заинтересован в импорте продукции пищевой промышленности из Азербайджана, заявила глава бакинского офиса ЕС Малена Мард.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов принял во вторник М.Мард, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабинете министров.

«М.Мард отметила, что страны Европейского Союза проявляют интерес к импорту из Азербайджана продуктов пищевой промышленности, подчеркнув, что представляемая ею организация и в будущем будет оказывать поддержку программам, необходимым для развития регионов страны»,- отмечается в сообщении.

Она отметила, что сотрудничество между Баку и Брюсселем успешно развивается.

М.Мард выразила удовлетворение активным участием Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

А.Ахмедов, в свою очередь, отметил, что в стране предпринимаются меры по усовершенствованию системы продовольственной безопасности. «А.Ахмедов поблагодарил ЕС за оказываемую поддержку проектам, реализуемым в Азербайджане. Он подчеркнул, что правительство Азербайджана предпримет все необходимые шаги для продолжения плодотворного сотрудничества с Евросоюзом», — отметили в кабмине.